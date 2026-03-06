Трамп рассказал, сколько кораблей потерял Иран

США потопили 24 иранских корабля. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в ходе мероприятия в Белом доме, передает РИА Новости.

«Их флот уничтожен, 24 корабля за три дня. Это много кораблей», — сказал Трамп.

До этого глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер заявил, что американские военные ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

