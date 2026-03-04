Число погибших в Иране превысило тысячу человек

В Иране число погибших в результате ударов США и Израиля возросло до 1045. Об этом сообщили власти страны 4 марта.

© Московский Комсомолец

Агентство Reuters со ссылкой на минобороны республики ранее сообщало также, что 101 человек пропал без вести, 78 получили ранения после атаки неизвестной подлодки на иранский корабль у берегов Шри-Ланки.

Количество погибших американских военных в ходе конфликта увеличилось до 6. Иран минувшей ночью продолжил наносить удары по американским базам в регионе.

Совет экспертов Ирана выбрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи в качестве нового верховного лидера Исламской республики.

Власти Израиля заявили, что готовы ликвидировать любого нового руководителя страны.