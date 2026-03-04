Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки беспилотников

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА.

© Российская Газета

Об этом глава администрации города Андрей Кравченко написал 4 марта в 13:50 в своем Telеgram-канале.

"Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" - отметил он.

На улицах города-героя в настоящее время звучит сирена-сигнал "Внимание всем! Атака беспилотников".

Он также попросил земляков не снимать и не выкладывать фото и видео работы систем ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальных сетях.

Мэр также обратился к местным жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

В настоящее время, по данным мэрии соседней Анапы, на территории города-курорта объявлена угроза атаки беспилотников.

По информации РСЧС, о возможном налете БПЛА предупреждены жители еще нескольких районов края, а также Республики Адыгеи.

Кроме того, по информации Росавиации, с 13:22 среды закрыт аэропорт Краснодара. Временные ограничения на прилет и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов.