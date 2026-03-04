КСИР атаковал ракетами американский эсминец

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью ракет Qadr 380 и Talaiyeh американский эсминец в водах Индийского океана. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, в момент удара эсминец заправлялся топливом примерно в 650 километрах от южного побережья Ирана.

На палубах эсминца и топливного танкера произошел сильный пожар, в небо поднялись клубы дыма.

1 марта Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении эсминца иранских ВМС класса «Джамаран» в Оманском заливе у пирса Чабахара. Каких-либо дополнительных деталей предоставлено не было.