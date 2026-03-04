Российский газовоз атаковали в Средиземном море

Российский газовоз атакован в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 3 марта, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты с газовозом «Арктик Метагаз». Подчеркивается, что танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение совершили безэкипажные украинские катера с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

«Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — заявили в ведомстве.

Минтранс подчеркивает, что подобные преступные действия, совершаемые «при попустительстве властей государств-членов Евросоюза», не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.