Стало известно, сколько дней США собираются воевать с Ираном

США рассчитывают проводить военную операцию против Ирана минимум 100 дней. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Минобороны Соединённых Штатов.

Командование СЕНТКОМ запросило дополнительных военных разведчиков в штаб-квартиру в Тампе для поддержки операций на протяжении как минимум 100 дней, а вероятно, и до сентября, указывает издание.

Это указывает на то, что конфликт может затянуться существенно дольше изначально заявленных Трампом четырёх недель.

Газета также отмечает, что привлечение дополнительных специалистов и отправка персонала Госдепа в Афины для помощи гражданам свидетельствуют о том, что администрация США не была полностью готова к масштабу и последствиям эскалации.