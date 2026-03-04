США начали ещё одну военную операцию

Соединённые Штаты начали ещё одну военную операцию — теперь вместе с военными Эквадора против местных террористов.

Об этом говорится в сообщении южного командования Пентагона в соцсети Х.

«Вооружённые силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — сказано в тексте.

В январе агент американской иммиграционной службы (ICE) попытался проникнуть на территорию дипломатической миссии Эквадора, но был остановлен сотрудниками консульства.

Также сообщалось, что в феврале в прибрежной провинции Гуаяс в Эквадоре обнаружили останки восьми человек. Их обезглавили и оставили рядом угрожающее послание.