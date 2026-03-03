США и Израиль атаковали аэропорт Мехрабад в Тегеране

Военные США и Израиля атаковали аэропорт Мехрабад в Тегеране. Об этом сообщает агентство NourNews. Местный журналист опубликовал фотографии, предположительно, последствий удара.

На них дымящаяся территория воздушной гавани и фрагменты уничтоженного самолета авиакомпании Iran Air. Подлинность данных снимков подтвердить пока невозможно. Кроме того, атаке подверглись районы Махаллати и Хакимия, а также площадь Энклаб.

Ранее в аэропорту Дубая четыре человека пострадали в результате атаки дронов. В здании вспыхнул пожар, пострадавших госпитализировали в ближайшие клиники. Степень тяжести их травм не раскрывается. В Минобороны ОАЭ сообщили о 137 сбитых ракетах и 209 дронах, перехваченных над своей территорией.