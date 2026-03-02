ВС РФ взорвали минами лабиринты траншей у Славянска

Подразделения ВС РФ с тяжелыми боями выбили противника из села Резниковка на северо-западе ДНР. Официально об освобождении населенного пункта пока не объявлено.

Село представляет собой одну улицу длиной семь километров. Заскочили в него российские подразделения в конце 2025 года - на плечах потрепанных частей ВСУ, сбежавших из Северска.

Самым сложным оказалось сбить противника с господствующих высот по обе стороны от Резниковки - там украинцы еще в 2022 году построили настоящие лабиринты из траншей, пишет военкор Дмитрий Кулько.

Чтобы выгнать украинцев из укреплений, бойцам ВС РФ пришлось перекидать в их окопы немало противотанковых мин.

Чтобы добраться до Славянска с этого направления, предстоит решить три непростые задачи. Освободить Рай-Александровку - мощный оборонительный узел и ключевую высоту всего участка, - крупный населенный пункт Николаевку и форсировать канал Северский Донец - Донбасс.