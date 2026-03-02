Иран атаковал сегодня утром офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной. Об этом со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет ТАСС.

«Офис премьер-министра преступного сионистского режима и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак», - подчеркнули в КСИР, заметив, что судьба Биньямина Нетаньяху пока неизвестна.

Ранее в КСИР отметили, что удары были нанесены по Тель-Авиву, Хайфе и Восточному Иерусалиму, и призвали жителей Израиля держаться подальше от военных баз и правительственных центров страны, сообщает РИА Новости.

В сообщении КСИР также подчеркивается, что в десятой волне операции «Правдивое обещание 4» использованы баллистические ракеты Kheibar, и что Тегеран ранее предупреждал о расширении атак на базы и «оккупированные земли врагов-агрессоров», пишут «Известия».

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке. На этом фоне президент США Дональд Трамп призвал к смене режима в Иране и предупредил, что боевые действия будут продолжаться «до тех пор, пока не будут достигнуты все цели» Вашингтона.

Вооруженное противостояние уже привело к серьезному снижению трафика нефтяных танкеров через Ормузский пролив и росту котировок на нефть на мировых биржах.