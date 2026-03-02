На СВО погиб экс-чиновник Минобороны

Бывший заместитель главы департамента строительства публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») министерства обороны РФ Сергей Горский погиб на СВО. Ранее он был фигурантом уголовного дела о взятках, пишет «Коммерсантъ».

© Вести Подмосковья

«Сергей Горский героически погиб в ходе участия в СВО», - отметил источник издания в правоохранительных органах.

Горский обвинялся в получении двух взяток и злоупотреблении должностными полномочиями в ходе исполнения госзаказа. Взятки он брал в виде стройматериалов и различных услуг, которые можно было использовать для благоустройства своего участка в Московской области. Фигурант уголовного дела признал свою вину. Кстати, деятельность ППК «ВСК» контролировалась затем осужденным бывшим заместителем министром обороны Тимуром Ивановым.

Ад на юге Украины: масштабный удар ВС РФ и нервозность Румынии

Осужденный Горский высказал желание отправиться на СВО и производство по его делу было приостановлено Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга. С мая 2025 года Горский служил стрелком-помощником гранатометчика в штурмовой роте.