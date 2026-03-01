Украинский генерал испугался ударов КАБами по Киеву

Украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» испугался ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Киеву.

По его словам, Украине не удастся закрыть свое небо от российских ракет и дронов, поскольку ВС РФ серьезно наращивают дальность управляемых авиационных боеприпасов и смогут наносить удары по объектам в глубине территории страны.

«А русские, если еще начнут тесное сотрудничество с белорусами и, не дай боже, начнут использовать территорию Республики Беларусь, то тогда может стоять угроза [ударов КАБами] и по столице Украины городу Киеву», — допустил Кривонос.

Он подчеркнул, что российские технологии продолжат развиваться, и на любые украинские действия ВС РФ разрабатывают способы противодействия.

Ранее советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния».