Пакистан снова атаковал Кабул
Пакистан снова атаковал Кабул, в столице Афганистана работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Синьхуа.
«В воскресенье около 5:40 утра (4:10 по московскому) по местному времени столица Афганистана Кабул подверглась атаке пакистанской авиации, что вызвало серию взрывов и ответный огонь афганских сил ПВО по воздушным целям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что серия ударов продолжалась около 20 минут.
Пакистан объявил «открытую войну» с талибами
Ранее стало известно, что афганские военные сбили самолет ВВС Пакистана в провинции Нангархар и взяли в плен пилота.
Телеканал Ariana News сообщал, что Афганистан начал новые «атаки возмездия» на границе с Пакистаном. Источники канала сообщили, что боевые действия проходят в нескольких районах провинции Хост. Атакам подвергаются пакистанские позиции вдоль условной линии разграничения.