Иран атаковал Израиль ракетами

Иран предпринял ответный ракетный удар по Израилю.

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ выявил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — сказано в сообщении.

Позднее в ЦАХАЛ заявили, что в сторону Израиля «был выпущен дополнительный ракетный залп».

Пока сообщения о количестве ракет разнятся. По одним данным, было выпущено две ракеты, по другим – «не менее 30 баллистических ракет».

Появилась информация, что иранская баллистическая ракета упала в Тель-Авиве. Последствия пока не известны.

Появилось видео с «Томагавками», летящими над Ираком

В Израиле объявлена воздушная тревога, жители находятся в бомбоубежищах.