Британский самолет-разведчик заметили в районе Крыма

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ полетных данных.

© Wikipedia

По информации агентства, вылетевший с базы в Великобритании самолет пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Вскоре разведчик приблизился к Крыму и перестал передавать данные о своем местоположении.

25 февраля над Черным морем заметили самолет-развечик НАТО Bombardier Challenger 650. Сообщалось, что борт не заходил в воздушное пространство какого-либо государства, кроме пункта вылета на территории Румынии.