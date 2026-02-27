В украинских источниках появилось сообщение о смерти военнослужащей Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Ангелины Васильченко. Церемония прощания, как сообщается, состоялась в населенном пункте Чумаки, расположенном в Днепропетровской области. Согласно опубликованным данным, информация о ее гибели была обнародована 20 февраля, о чем проинформировала местная районная администрация.

© Соцсети

Часть военных Telegram-каналов распространяет информацию о том, что Васильченко скончалась в зоне проведения боевых действий, и причиной ее смерти стали действия российских военных. Однако официальные сведения, касающиеся места, обстоятельств и точной причины гибели, в открытых источниках представлены весьма ограничено.

По имеющейся информации, Ангелина Васильченко занимала должность снайпера и, предположительно, служила в составе женского снайперского подразделения. Ранее ее личность попадала в поле зрения средств массовой информации. В журналистских материалах, посвященных женщинам на фронте, Васильченко была представлена как одна из героинь.

Подсчитано, сколько продержится Украина без поддержки Запада

Дополнительно сообщается, что она родилась в Луганске, а в 2021 году заключила контракт с ВСУ. Согласно некрологу, у погибшей остались двое детей — в возрасте 14 лет и 2 лет.