Две ракеты попытались атаковать российский регион

Две ракеты попытались атаковать Чувашию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно сведениям, поступившим от оперативных служб, одна из ракет была ликвидирована, а вторая сменила курс. Последний снаряд был замечен очевидцами службы ГИБДД.

Спустя время оперативный дежурный МВД подтвердил, что ракета, которая сменила курс, направилась в сторону соседней республики.

На фоне происходящего службы МЧС мобилизовали ресурсы. Власти призвали местных граждан сохранять спокойствие до отбоя ракетной атаки.

В пятницу, 27 февраля, ракетная опасность была объявлена в Самарской и Оренбургской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и Башкирии. Местных жителей призвали оставаться в помещениях со сплошными стенами без окон или держаться подальше от оконных проемов.

В офисе Зеленского высказались о переговорах с РФ

В свою очередь, находящимся на улице рекомендовалось незамедлительно найти ближайшее укрытие или другое безопасное место.