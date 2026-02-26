ВС России получили «летающие крылья» «Шторм»

Вооруженные силы (ВС) России получили первые разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Шторм». Об этом в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого поддерживает разработчиков, рассказали ТАСС.

Аппарат, выполненный по схеме «летающее крыло», применяют для разведки и целеуказания. «Шторм» может нести дневные и ночные камеры, а также различное дополнительное оборудование, включая ретрансляторы. БПЛА получил электродвигатель с тянущим винтом.

«На данный момент в войска поставлено уже более двухсот штук. Реакция у ребят только положительная. Мы моментально реагируем на их замечания, вносим доработки», — сказал руководитель группы проектов компании «Гаскар».

Ранее в феврале стало известно, что концерн «Калашников» на основе опыта специальной военной операции разработал новый управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ». Аппарат способен поражать цели на дальности более ста километров. Изделие оснастили оптико-электронной системой наведения.