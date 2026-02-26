Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

В ряде городов Украины ночью и ранним утром в четверг, 26 февраля, прогремели взрывы. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное» со ссылкой на очевидцев.

Так, взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Харькове и Полтаве.

Также сообщается о взрывах в Черниговской и Сумской областях на севере страны. Кроме того, в украинской столице утром вновь объявили воздушную тревогу.

Взрывы также были слышны в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Там они прогремели около пяти часов утра и в 08:22.

В настоящий момент воздушная тревога на Украине объявлена в Черниговской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.