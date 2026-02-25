ВСУ начали применять мины с эффектом Доплера

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне специальной военной операции мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Об этом рассказал РИА Новости Дмитрий Садовник, замгендиректора производства дрондетекторов «Тень».

«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — пояснил Садовник.

Но методы обнаружения и борьбы с такими вражескими минами, по словам эксперта, остались прежними — как и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), потому что детекция мин идет именно за счет обнаружения радиосигнала.

