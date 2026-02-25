ВС РФ продвинулись сразу на четырех участках в ДНР

Российские военные за последние несколько дней добились продвижения сразу на четырёх участках на славянском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, расширена зона контроля в районе Кривой Луки, заняты новые позиции западнее Резниковки, в районе Никифоровки и расширен контроль в районе Миньковки.

Стало известно о боях на окраинах Святогорска в ДНР

23 февраля Марочко сообщал, что наступление на Славянск ведётся с нескольких направлений - с юга, юго-запада, севера и запада.

