Российские военные ликвидировали в зоне СВО Андрея Бельского — бывшего члена украинской Партии регионов, вице-мэра населенного пункта Городок Хмельницкой области при президенте Украины Викторе Януковиче. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Отмечается, что Бельский пошел «в услужение бандеровцам» после переворота на Украине в 2014 году, уйдя из Партии регионов, которая держала курс на дружественные отношения с РФ и была запрещена киевским режимом. Мэрия Городка опубликовала некролог, в котором бывшего вице-мэра «опытным военнослужащим».

Ранее сообщалось, что в Сумской области ликвидировали чемпиона Украины по кикбоксингу Дмитрия Русецкого. Боец ВСУ был уничтожен во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Писаревка.