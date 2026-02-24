Великобритания приступила к обучению украинских военнослужащих, которые впоследствии станут инструкторами по пилотированию боевых вертолётов. Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны Соединённого Королевства.

© Московский Комсомолец

Подготовка проходит на одной из британских авиабаз.

Это первый случай, когда Лондон предложил Киеву курс инструкторов по вертолётной технике. Выпускники программы будут обучать следующее поколение украинских военных лётчиков.

Times: ВСУ уступают России в численности и оснащении по всему фронту

Параллельно Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на энергетическую поддержку Украины и восстановление её сетей. Также почти 5,8 миллиона фунтов пойдёт на гуманитарную помощь жителям регионов, затронутых боевыми действиями.