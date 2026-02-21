Раскрыто, откуда шла массовая атака дронов на Татарстан

Раскрыто, откуда вражеские дроны атаковали Татарстан
Российские силы 21 февраля успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Татарстан. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал, откуда запускались вражеские дроны, сообщает «АиФ».
В интервью Кондратьев назвал место, где могли находиться вражеские стартовые площадки.
«Для атак на Татарстан дроны могли запускать из Полтавской или Харьковской областей», — сказал он.
Эксперт обратил внимание, что на всех украинских дронах дальнего радиуса действия («Лютый», «Бобер», PD-1) есть постоянные шасси. Хотя отказавшись от шасси можно увеличить дальность, запас топлива, а также вес и мощность боевой части.
«Получается, что эти шасси нужны, чтобы дроны где-то приземлялись, отстаивались, накапливались и атаковали из-под самого носа. Этот нюанс нельзя забывать. Но именно в ситуации с атакой Татарстана дроны ВСУ прилетели с территории Украины», — добавил Кондратьев.
Режим «Беспилотная опасность» действовал в Татарстане до 13:40. В Казани отменили массовые уличные мероприятия.