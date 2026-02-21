Назван тип преодолевших более 1700 километров для атаки на Удмуртию дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Удмуртию беспилотными летательными аппаратами типа «камикадзе» FP-1 с дополнительным ретранслятором связи, который увеличивает дальность полета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

По данным издания, беспилотники запускали с территорий Харькова и Чернигова. Беспилотники ВСУ преодолели более 1700 км.

Отмечается, что один из дронов был уничтожен на подлете к российскому региону. Дрон-камикадзе был оснащен пятикилограммовым пластидом С4 с маркировкой на польском языке.

Об атаке стало известно в ночь на 21 февраля. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате налета дронов один из объектов в регионе получил повреждения.

По данным министерства здравоохранения региона, в результате атаки пострадали 11 человек.