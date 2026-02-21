Проблема мессенджера Telegram в том, что его основатель Павел Дуров в свое время сдал пароли от мессенджера французской разведке.

Об этом заявил Юрий Кнутов, передает RT.

«Франция использует коды Дурова для передачи закрытой информации, которую ей удается перехватить, расшифровать и, естественно, таким образом снабдить киевский режим какими-то переговорами», — утверждает эксперт.

Он напомнил, как Макрон заявлял, что Париж обеспечивает Киев большей частью информации от разведки.

До этого в ФСБ сообщили, что применение Telegram создает угрозу жизни российских военных, так как ВСУ и спецслужбы Украины могут оперативно получать информацию из мессенджера Telegram и применять ее в военных целях.

Роскомнадзор начал замедлять работу приложения 10 февраля. С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп — это стало максимальным показателем за месяц. Россияне также жаловались, что у них исчезали сообщения и чаты в Telegram.