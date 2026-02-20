Австрийский полковник и глава института базовой подготовки офицеров Терезианской академии Маркус Райснер сообщил о том, что ВСУ испытывают проблемы в Донбассе. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

По словам Райснера, между Запорожской областью и ДНР у ВСУ «нет значительных успехов», а украинские войска могут остаться без снабжения. При этом полковник добавляет, что Украина пытается контратаковать преимущественно в южных районах, но стратегическое значение этих регионов Райснер назвал «небольшим».

«Возникает вопрос, не были ли здесь потрачены впустую силы, которые можно было бы более эффективно использовать в обороне», — заявил он.

Кроме того, Райснер назвал «очевидным» то, что западные СМИ настроены проукраински. По его словам, перед важными дипломатическими событиями Украина часто предпринимает масштабные действия, которые получают активное освещение в СМИ в Европе и США.

«Они призваны создать впечатление, что у Украины все хорошо и что имеет смысл продолжать ее поддерживать», — добавил он.

Ранее в Генштабе России заявили о переходе ВСУ к «медийным победам».