Российские силы ликвидировали в районе Купянска (Харьковская область) группу наемников ВСУ из Южной Америки. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что среди наемников были граждане Колумбии, Бразилии и Перу. Они были ликвидированы неподалеку от поселка Ковшаровка в Купянском районе.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ ликвидировали наемников ВСУ из Колумбии, переброшенных в окрестности запорожского города Гуляйполе. По словам собеседника агентства, эти наемники воевали под селом Криничное.

Накануне сообщалось, что российские войска ликвидировали в Харьковской области группу диверсантов, состоявшую из колумбийских наемников. Операцию против диверсантов провели военнослужащие группировки войск «Север».