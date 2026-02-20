В Европе хотят создать свою версию альянса «Пять глаз»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости создания в Европе своей версии альянса «Пять глаз». Об этом пишет агентство Reuters.

В прошлом году сообщалось, что США начали делиться с союзниками по объединению «Пять глаз» наиболее важными разведывательными данными об операциях Китая и России в космосе. Как писала газета The Times, до апреля 2025 года деятельность подразделения Space Delta 9, которое специализируется на ведении орбитальных военных действий США, считалась предназначенной только для представителей американских властей с доступом к сверхсекретной информации. Однако было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзными разведками, им был предоставлен доступ к высокому уровню разведывательной информации США о деятельности в космосе.

В разведывательный альянс «Пять глаз» входят разведки США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, в рамках него они обмениваются данными радиоэлектронной разведки.