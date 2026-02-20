США придумали ответ Китаю на море

Американская корпорация Lockheed Martin представила перспективную морскую боевую платформу — многоцелевой подводный дрон Lamprey. Как сообщает РИА Новости, авторы программы сделали ставку на малошумность и незаметность.

Lamprey в переводе с английского означает «минога» — змееподобный морской и речной паразит, который питается кровью и тканями рыб, присасываясь к их телу. Дрон работает по схожему принципу. Прямоугольный корпус длиной до 10 метров оснащен специальными «липучками», позволяющим беспилотнику прикрепляться к днищу корабля, используя его движения для скрытного перемещения на большие расстояния.

Во время подобного движения Lamprey еще и подзаряжается с помощью встроенного гидрогенератора от набегающего потока воды. В результате в зону операции он прибывает с полной батареей. Когда корабль выходит в заданные координаты, то дрон отсоединяется и приступает к выполнению задачи. При этом в зоне боевых действий он может длительное время находиться на дне в «спящем режиме».

Когда поступает сигнал, дрон переходит в режим ручного управления. В беспилотник устанавливаются разные модули: торпеды для ударов по надводным кораблям и подводным лодкам, диверсионные ложные цели, имитирующие субмарины, пусковые установки для микродронов-разведчиков или РЭБ-средства. Кроме того, Lamprey способен быть ретранслятором сигнала для воздушных БПЛА или выполнять роль «камикадзе».

Кроме того, у аппарата есть выдвижная мачта с видеокамерой для наблюдения над водой. Под водой используются гидрофон и акустическая связь.

Потенциальный театр военных действий, где подобные ударные и разведывательные средства можно эффективно применять — Азиатско-Тихоокеанский регион. «Миноги» могут использоваться для слежки за китайскими военными кораблями, а при необходимости — для нанесения им огневого поражения. Кроме того, их можно задействовать для усиления Фареро-Исландского противолодочного рубежа НАТО в Северной Атлантике

Прямого аналога Lamprey у РФ пока нет, однако российские военные давно экспериментируют с подводными беспилотникам. В первую очередь это «Посейдон» с ядерной энергетической установкой и ядерной боевой частью. Его основное назначение — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника.

Кроме того, на «Посейдон» можно установить и разведывательное оборудование для слежки за побережьем и кораблями Запада. По данным открытых источников, аппарат способен работать на глубине до 1000 метров и передвигаться со скоростью свыше 70 узлов (100-130 км/ч).

Есть у ВМФ РФ и другие схожие дроны. Например, аппарат «Клавесин-1Р» — он предназначен для обзорно-поисковых работ, съемки и картографирования дна, инспекции кабелей и инфраструктуры. В частности, он используется для исследования хребтов Ломоносова и Менделеева в Арктике.