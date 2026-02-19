Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

Главное достоинство самолетов Ту-22М3 в том, что они могут применяться в качестве носителя крылатых ракет, однако им небезопасно летать рядом с линией фронта. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal Крис Осборн заявил о том, что операции с участием Ту-22М3 непосредственно в зоне боевых действий становятся все более опасными, поэтому их начали использовать для запуска дальнобойных ракет, а не нанесения ударов в тылу противника.

По словам военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, бомбардировщики Ту-22М3 используются как носители крылатых ракет разного назначения и «отвечают требованиям завтрашнего дня».

«И в этом главное их достоинство. Другое дело, что в связи с появлением средств противовоздушной обороны с дальностью 200–300 км, конечно, самолету-носителю нельзя подлетать к линии боевого соприкосновения», — пояснил Кнутов.

По мнению эксперта, применение Ту-22М3 для прорыва противовоздушной обороны невозможно. Однако, благодаря изменяемой геометрии крыла, самолет может летать на малых высотах и огибать рельеф местности, что позволяет применять его для различных тактических операций.