Раскрыто, откуда ВСУ атаковали Смоленскую область

Алиса Селезнёва

Смоленская область подверглась нападению с территории Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

© РИА Новости

Сегодня ночью, по данным Минобороны России, над территорией Смоленской области было уничтожено 35 беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин отметил, что жертв и пострадавших в результате атаки не было.

«Беспилотники, атаковавшие Смоленскую область, однозначно запускали из Харькова и Полтавы. Возможно, местом запуска был и Киевский регион», — пояснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его мнению, с территории сопредельных государств украинские военные БПЛА запускать не могли, так как Россией расценила бы такие действия «как прямую агрессию со стороны стран НАТО».