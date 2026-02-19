Смоленская область подверглась нападению с территории Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня ночью, по данным Минобороны России, над территорией Смоленской области было уничтожено 35 беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин отметил, что жертв и пострадавших в результате атаки не было.

«Беспилотники, атаковавшие Смоленскую область, однозначно запускали из Харькова и Полтавы. Возможно, местом запуска был и Киевский регион», — пояснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его мнению, с территории сопредельных государств украинские военные БПЛА запускать не могли, так как Россией расценила бы такие действия «как прямую агрессию со стороны стран НАТО».