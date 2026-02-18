Советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин рассказал, что бойцы вооруженных сил Украины поднимали оружие на свое командование не один раз. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания также отметил, что были случаи, когда солдаты ВСУ самостоятельно пытались покидать позиции без приказа и когда они конфликтовали с наемниками.

По словам Гагина, подобная история была и со стороны наемников: чаще всего они протестовали, когда их посылали на верную смерть, иногда даже поднимая оружие на свое же командование.

Солдаты ВСУ, по мнению эксперта, могут выступить против своих командиров. Он отметил, что подобные ситуации возможны, когда высшие чины оставляют бойцов на позициях без должного попечения.

