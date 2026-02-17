Раскрыто, откуда ВСУ могли атаковать Удмуртию

Удар беспилотниками по Удмуртии Вооруженные силы Украины могли нанести непосредственно со своей территории. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на местных жителей, что над Ижевском прогремело 5-6 взрывов и были видны яркие вспышки в небе. По данным канала, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание на то, что для нападений Украина в основном использует беспилотники «Лютый», которые способны преодолевать расстояние в 1,5–1,6 тыс. км.

«Мне очевидцы рассказывали, что используется очень интересная тактика, когда дрон преодолевает приграничную зону, дальше он летит, огибая места дислокации ПВО, но уже в рваном полете. То есть у него работает двигатель, потом он выключается, и дрон планирует и пролетает большие расстояния», — пояснил Кнутов.

Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Крым

По его словам, использование такой тактики позволяет наносить удары вглубь России и «вполне вероятно, что Удмуртию атаковали с территории Украины».