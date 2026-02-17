Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным министерства, с 9:00 до 15:00 по московскому времени над полуостровом было сбито два беспилотника.

В указанный промежуток еще два летательных аппарата были сбиты над Курской областью и 15 — над Белгородской областью.

Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в министерства. Такие дроны обладают большим радиусом действия и способны нести мощный заряд. В ходе спецоперации такие беспилотники используют для ударов по тылам. В случае ВСУ имеют место также удары по объектам гражданской инфраструктуры, то есть элементы «войны городов» — явления, ставшего известным во время ирано-иракской войны.

Ранее 17 февраля в Краснодарском крае сообщили о загоревшемся резервуаре с нефтепродуктами после удара беспилотника.