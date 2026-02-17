Как развивается ситуация в зоне СВО

16 февраля МО РФ сообщило об освобождении Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР. Также в военном ведомстве рассказали о работе расчётов ЗРК «Тор-М1» на Авдеевском направлении. Они прикрывают российскую пехоту, артиллерию и командные пункты от воздушных атак ВСУ. Накануне в Минобороны объявили об освобождении Цветкового, Запасного, Магдалиновки и Приморского в Запорожской области. Кроме того, с инспекционным визитом группировку войск «Центр» посетил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить.

В понедельник, 16 февраля, Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ двух населённых пунктов в зоне СВО.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Покровка Сумской области», — рассказали в ведомстве.

В ходе этой операции российские штурмовики обернули в свою пользу погодные условия: потепление, влажность, туман. В таких условиях вражеские дроны попросту «ослепли».

«Естественная маскировка сработала на ура — наша пехота рванула вперёд и смела позиции ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

В свою очередь, военнослужащие «Южной» группировки войск в ходе «активных действий» вытеснили противника из Миньковки в Донецкой Народной Республике.

Как следует из пресс-релиза Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 1 тыс. боевиков и несколько десятков единиц военной техники, в том числе американская 155-мм САУ Paladin.

Кроме того, российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и 345 вражеских беспилотников самолётного типа.

На страже неба

Особое внимание в Минобороны обратили на заслуги российских зенитчиков. Операторы ведут круглосуточное наблюдение за воздушным пространством и оперативно уничтожают вражеские цели.

Так, расчёты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» на Авдеевском направлении защищают российскую пехоту, артиллерию и командные пункты от воздушных атак ВСУ.

«И днём, и ночью зенитчики группировки войск «Восток» непрерывно охотятся на украинские беспилотники», — сообщают в МО РФ.

ЗРК «Тор-М1» предназначен для прикрытия важных административных, экономических, военных объектов и личного состава от ракетных и авиационных ударов, а также различных видов БПЛА.

Электронное оборудование машины, как отмечают в Минобороны РФ, самостоятельно контролирует воздушное пространство и захватывают все цели, не опознанные системой «свой — чужой».

«Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их», — говорится в материалах военного ведомства.

В боекомплект установки входят восемь зенитных ракет, способных уничтожать цели на высотах от 30 м до 5 км. При этом заметить и опознать приближающуюся угрозу «Тор-М1» способен на расстоянии свыше 30 км.

«Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира», — утверждают в министерстве.

Продвижение в Запорожье

Накануне, 15 февраля, в Минобороны заявляли об освобождении российской армией сразу четырёх населённых пунктов в Запорожской области.

Так, пробившись вглубь обороны противника, военнослужащие «Востока» заняли Цветковое.

«В результате активных боевых действий воинами — приморцами взят под контроль очередной район обороны площадью более восьми квадратных километров», — говорится в сообщении МО РФ.

В свою очередь, бойцы группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий овладели Запасным, Магдалиновкой и Приморским.

С освобождением Приморского военнослужащих 108-го гвардейского десантно-штурмового Орденов Красной звезды и Суворова полка поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к своей Родине», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Таким образом, за два дня под контроль ВС РФ перешли сразу шесть населённых пунктов. Потери противника при этом превысили 2 тыс. боевиков.

Российское наступление

Успехи российских военных также отметил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В воскресенье он посетил командный пункт группировки войск «Центр».

Глава Генштаба заявил, что ВСУ сталкиваются с невосполнимыми потерями и вынуждены полагаться на использование беспилотников.

«Вооружённые силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников. При этом подразделения Объединённой группировки войск применяют их в среднем в два раза больше, чем противник», — подчеркнул Валерий Герасимов.

По его словам, наиболее упорные бои в данный момент идут в зоне ответственности группировки войск «Центр». Продолжается освобождение Нового Донбасса и Белицкого. Российские штурмовики уничтожают противника в Гришино и ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным.

Начальник Генерального штаба ВС РФ также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.