Американский разведчик несколько часов летал у границ Ирана

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США несколько часов летал вдоль берегов Ирана. Boeing P-8A Poseidon вылетел c авиабазы Сахир в Бахрейне.

Самолет-разведчик пролетел над Ормузским проливом вдоль берегов иранской провинции Хормозган. Разведчик сделал несколько кругов, затем вернулся на базу. Маршрут занял несколько часов.

Иран и США возобновили переговоры на тему ядерной программы, очередной раунд ожидается 17 февраля в Женеве. Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном, передает РИА Новости.