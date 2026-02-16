«Не раньше»: командир ВСУ раскрыл дату финала конфликта

Все ключевые сражения украинского конфликта, которые определят итоговые рубежи и условия его завершения, пройдут в течение 2026 года. Такое заявление в эфире «Украинского Радио» сделал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко «Ахиллес». По его словам, весна, лето и осень станут периодом максимальной интенсивности боевых действий за все время с начала полномасштабного столкновения. А предпосылки для окончания конфликта сложатся только в середине 2027-го года.

По словам офицера, наиболее ожесточенные столкновения ожидаются на стыке Харьковской области и ДНР, а также на Запорожском направлении.

«2026 год с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим — на каких условиях и на каких рубежах мы завершим эту войну», — подчеркнул Федоренко.

Комбриг также озвучил прогноз по срокам выхода сторон на дипломатическое решение. Согласно его оценке, реальные условия для прекращения огня созреют лишь к середине следующего года.