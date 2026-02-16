Зеленский прокомментировал ночной удар России

Вооруженные силы (ВС) России применили ракеты против объектов энергетики Украины.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Был отчет по последствиям ночного удара – россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики. (...) Отдельно обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, на Сумщине, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе», — написал он.

Украинский лидер рассказал о необходимости подготовить дополнительные меры защиты. Он раздал соответствующие поручения командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко. Зеленский заявил о необходимости усилить давление на Россию.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили гиперзвуковой ракетой по связанной с АЭС подстанции в Киеве.