Зеленский прокомментировал ночной удар России
Вооруженные силы (ВС) России применили ракеты против объектов энергетики Украины.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Украинский лидер рассказал о необходимости подготовить дополнительные меры защиты. Он раздал соответствующие поручения командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко. Зеленский заявил о необходимости усилить давление на Россию.
Зеленский призвал Запад как можно скорее направить военную помощь
Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили гиперзвуковой ракетой по связанной с АЭС подстанции в Киеве.