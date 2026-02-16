Вооруженные силы Украины полностью исчерпали подготовленные резервы и не смогут возобновить активные боевые действия как минимум до начала весны. Такое мнение высказал полковник спецназа в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, критическая нехватка живой силы стала прямым следствием тактики главнокомандующего Александра Сырского, который продолжает отправлять подразделения на верную гибель ради медийного эффекта.

Аналитик связывает тяжелейшие потери украинской армии с бездумной переброской сил на самые опасные участки фронта, где они перемалываются российской артиллерией.

«Я полагаю, что потери ВСУ на Сумском направлении — это следствие той политики, которую проводит Сырский. Он перебрасывает боеспособные части на это направление. Этот 225-й отдельный штурмовой полк ранее назывался "батальоном" или "полком смерти", то есть это люди, брошенные на мясные штурмы, на убой», — заявил эксперт в беседе с порталом News.ru.

Матвийчук уверен, что в ближайшие месяцы Киев столкнется с невозможность восполнить разбитые бригады, так как мобилизационный ресурс истощен, а времени на подготовку новобранцев нет.

«Я думаю, что сегодня украинцы испытывают огромный дефицит резервов для восполнения потерь. Не знаю, как они будут восстанавливать свои силы. По крайней мере, я думаю, что до весны у них будет затишье ввиду отсутствия подготовленных резервов для их отправки на фронт», — резюмировал специалист в интервью интернет-изданию.

Ранее информацию о фактическом уничтожении одного из ключевых соединений противника подтвердил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Он сообщил, что подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти», понесли невосполнимые потери в боях в Сумской области. По данным российской разведки, остатки формирования утратили боеспособность и были экстренно выведены в тыл для переформирования.