Мирошник назвал число иностранных наемников ВСУ

Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек», — сказал Мирошник.

По его словам, число иностранных наемников может быть больше.

Ранее в Генпрокуратуре раскрыли гонорар грузинского наемника за три месяца службы в ВСУ. До того стало известно о больших потерях среди колумбийских наемников на Украине.