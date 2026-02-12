На Украине испугались «Орешника»

На Украине испугались запуска баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник».

Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Угроза пусков БРСД "Орешник" с полигона "Капустин Яр" сохраняется до 19.02. Тревог может быть больше», — сказано в публикации.

12 февраля украинские СМИ начали массово публиковать информацию о якобы запуске «Орешника». Наиболее вероятной целью называли Львов. Информация появилась в районе 13:30 (мск), через 10 минут воздушная тревога была отменена.

«Пуска "Орешника" не было. Вероятно, тестировали что-то другое на полигоне "Капустин Яр"», — написал «Инсайдер.ua» в Telegram.

Официальные лица со стороны Украины и России эту информацию не комментировали.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 9 января поразили при помощи комплекса «Орешник» Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Мэр западноукраинского города Андрей Садовой заявил об ужасных последствиях удара для критической инфраструктуры Украины.