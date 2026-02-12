Россиянин погиб при атаке беспилотника

В Белгородской области в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. FPV-дрон нанёс удар по машине, находившийся внутри мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего. Как уточнил губернатор, дрон принадлежал Вооружённым силам Украины (ВСУ).

До этого Гладков сообщал о семи пострадавших при обстрелах Белгорода и области. Среди раненых была четырёхлетняя девочка, у неё диагностировали осколочное ранение спины.