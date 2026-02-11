Появились подробности массированного налета ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области (49) и в Ростовской области (29).

Утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. Пострадавших нет, но в Тарасовском районе в результате атаки повреждена опора линии электропередачи, из-за чего временно без электроснабжения остались три частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад жилого дома и хозяйственная постройка.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В Волгоградской области, по данным властей, зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме в Волжском, еще один БПЛА упал на территории детского сада «Ягодка». В Волгограде произошло возгорание на территории завода.

Ранее из-за атаки ВСУ десятки тысяч жителей Курска остались без света.