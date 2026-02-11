Татарстан подвергся воздушной атаке, сбиты три дрона ВСУ

Татарстан с 3 часов ночи повергался атаке украинских беспилотников. Налет удалось отбить.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

"В результате слаженной работы служб 3 БПЛА сбиты. Жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме," - уточнила она.

Добавим, что в республике с раннего утра была объявлена угроза атаки БПЛА. Временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Было задержано и отменено более двадцати рейсов. В школах Казани приостановили занятия, родителям рекомендовали оставить детей дома.