Киевский политолог Руслан Бортник испугался следующей зимы. Он заявил в эфире своего YouTube-канала, что зима станет для Украины хуже, если конфликт не закончится, поскольку в холодный период страна войдет без работающих ТЭЦ и энергетики.

«И даже если мы лето проведем очень эффективно, а не так, как всегда, не будем воровать деньги на восстановлении и строительстве защитных сооружений, все равно в следующую зиму мы войдем с более подорванной энергосистемой», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что к следующему году у России не снизятся возможности производства дронов и ракет, поэтому удары по объектам энергетики продолжатся, если не будет мирного урегулирования.

На Украине сообщили об уничтожении ТЭС

Ранее в Минобороны России рассказали, что армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. Российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

На Западе считают, что атаки российских войск на энергетику Украины в январе оказались чрезвычайно эффективными из-за нехватки у Киева ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО), в том числе к комплексам Patriot.