Силы ПВО сбили ночью 82 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь над регионами РФ 82 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По сообщению военного ведомства, с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля 45 дронов было нейтрализовано над территорией Волгоградской области.

Также силы ПВО сбили восемь БПЛА над Брянской областью, по шесть - над Ростовской и Саратовской областями, по четыре - над Орловской и Тверской областями. Три БПЛА уничтожено над территорией Курской области.

Кроме того, военные нейтрализовали по одному беспилотнику над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.