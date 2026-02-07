Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube заявил о плачевном положении Вооруженных со Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

По его словам, положение ВСУ еще более ухудшается за счет продолжающихся атак российских сил на военную инфраструктуру Украины. Он добавил, что энергетическая инфраструктура Украины практически полностью разрушена.

«Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии?» — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил о необходимости уступок со стороны Украины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отвергал эту возможность, но ухудшение ситуации для ВСУ и углубление кризиса в стране могут заставить Киев начать уступать России по некоторым вопросам.