Норвегия испугалась российской разведки в Арктике
Россия якобы усилит разведку в Норвегии, уделяя все больше внимания арктической территории страны и архипелагу Шпицберген.
Об этом заявила норвежская служба внутренней безопасности PST, сообщает Reuters.
PST подчеркнула, что Россия якобы продолжит наблюдение вдоль изрезанной норвежской береговой линии и картографирование ее критически важной инфраструктуры с использованием гражданских судов.
Ранее военнослужащие НАТО, проходящие подготовку в арктическом регионе, пожаловались на серьезные проблемы при использовании оружия в условиях сильного холода. Отмечается, что при переносе оружия с мороза в теплую палатку на нем образуется конденсат, который затем замерзает и может привести к заклиниванию.