В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

Бронеавтомобиль MAC OWL, который позиционируют как новую разработку украинской компании MAC HUB, на самом деле является африканской машиной Mbombe 4. Об этом сообщил Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Отмечается, что в MAC OWL легко угадывается «Мбомбе», разработанный южноафриканской компанией Paramount Group. Украинское предприятие заявляет, что MAC OWL способен обеспечить защиту от бронебойных пуль калибра 14,5 миллиметра, а днище позволяет выдержать подрыв мины весом до 10 килограммов под корпусом.

«Компания MAC HUB заявляет, что "готова производить" (наверняка не на территории Украины) до 100 машин MAC OWL в год при наличии заказов», — говорится в сообщении.

Двухосный бронеавтомобиль Mbombe 4 представили в 2019 году. Машина стала развитием линейки, в которую также входят модели с колесными формулами 6х6 и 8х8. «Мбомбе» 4х4 развивает скорость до 140 километров в час, а запас хода составляет 800 километров. Машина получила дизельный двигатель мощностью 457 лошадиных сил. Это соответствует заявленным характеристикам MAC OWL.

